2018 Long Tevenga, Malaysia. Peng Megut und sein Sohn Ulen stehen in strömendem Regen an der Blockade, welche sie errichtet haben, um die Holzfäller davon abzuhalten, in ihren Wald einzudringen. Die Holzmesser welche an der Blockade angebracht sind, sind verflucht. Wenn jemand die Blockade passiert, um den Wald zu roden, soll ihm Böses widerfahren. Obwohl zum Christentum bekehrt, glauben Peng und seine Familie nach wie vor an die Kräfte der Geister. Die Blockade wurde dreimal zerstört, und jedes Mal wurde die Strasse ein bisschen länger. Peng Megut hat die Bulldozer aber jedes Mal zur Umkehr bewegen können. Seit November 2017 vertritt ihn die auf Landrechtsprozesse spezialisierte Kanzlei des Anwalts und Oppositionspolitikers See Chee How. Eine Kopie des Briefs seines Rechtsbeistands trägt er immer bei sich.

Seit April 2018 ruhen die Bulldozer Lee Lings und von dessen Subunternehmer Sound Timber. Ein kleiner Sieg, aber nur ein Aufschub, das weiss auch Peng Megut. Ein Stück Papier wird die Holzkonzerne nicht lange aufhalten. Wie eine Schlinge hat sich die Zivilisation um seine Welt gelegt und zieht sich langsam zu. Es ist zu erwarten, dass bald ein neuer Versuch unternommen wird, in dieses letzte verbleibende Stück ursprünglichen Regenwalds einzudringen.

Tomas Wüthrich