Berntorschule Thun – Die beste Klasse aller Zeiten Die Absolvierenden der Handelsschule gehen als beste Klasse in die Geschichte der Berntorschule ein.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Handelsschule (v.l.): Anna Dolder, Karin Gafner, Stefan Knutti, Sina Fahrni, Fabian Wyssen, Marc Scheidegger, Anna Uebersax, Nicole Andres, Melanie Moser und Pascal Aeschlimann. Foto: PD

Die Absolventinnen und Absolventen der einjährigen berufsbegleitenden Handelsschule an der Berntorschule Thun haben sich von den schwierigen, pandemiebedingten Umständen nicht unterkriegen lassen, wie die Schule in ihrer Medienmitteilung schreibt. An der Diplomübergabe wurden sie mit einem Notendurchschnitt von 5,65 als beste Klasse aller Zeiten gefeiert. «Anfangen ist einfach, Durchhalten ist mühsam, zu Ende bringen, eine Kunst.» Mit diesen Worten würdigte Rektor Thomas Ittig seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler an der Diplomfeier.

