Bönigers Restaurantkritik – Die beste Kirschtorte Zugs Die süsse Spezialität ist weit über die Region hinaus bekannt. Vier bekannte Rezepturen gibt es in der Stadt Zug – welche Torte besticht tatsächlich? Daniel Böniger

Mit einem Brotmesser wird das typische Rautenmuster in den Puderschnee auf der Oberfläche der Zuger Kirschtorte eingedrückt. Foto: Gaëtan Bally/Keystone

Freude herrscht! Bald nehmen die Gastwirtschaften wieder «Normalbetrieb» auf. Was auch heisst, dass wir an dieser Stelle wieder regelmässig Restaurants testen werden. Wir können es kaum erwarten, so wie oft das Dessert – und so starten wir bereits heute. Und zwar mit einem kleinen Zuger-Kirschtorten-Test.

Drei namhafte Produzenten (mit vier Rezepten, dazu später) gibt es in der Stadt Zug. Wir besuchen sie nacheinander an einem sonnigen Nachmittag auf ihren Terrassen, also vier Tortenstücke in etwa zwei Stunden … Wenn das bloss nicht zu Kopfe steigt!