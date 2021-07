Kommentar zum Kunstmuseum Bern - Die beste Chance zu einem guten Preis

Die letzte Stunde des Atelier-5-Anbaus hat wohl bald geschlagen: An seiner Stelle soll ein Neubau entstehen. Foto: Raphael Moser

Das Kunstmuseum Bern hat einen Plan. Er ist nicht ohne, er zwingt die Stadt zum Handeln. Aber er ist zu gut, als dass man ihn fallen lassen dürfte.

In der Vergangenheit hat das Museum in mehreren Etappen alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ein Erweiterungsprojekt nach dem anderen scheiterte. Weil der Denkmalschutz sein Veto einlegte. Wegen der geologischen Situation am Aarehang. Weil man Investoren vergraulte. Weil ein Projekt nicht ausgeschrieben wurde.

Seit Jonathan Gimmel das Zepter übernommen hat, wird das Projekt mit Realitätssinn vorangetrieben. Zwar drängt die Zeit, der Zustand des Museums ist schlecht. Dennoch will man nicht einfach etwas durchboxen. Gimmel hat alle an einen Tisch geholt, und mit Direktorin Nina Zimmer stellt er die zentrale Frage in den Raum: Welches Museum wollen wir überhaupt?