Italienische Spezialitäten in Bern – Die Besitzer haben Ferrari-Laden verkauft Der italienische Spezialitätenladen Ferrari hat neue Inhaber aus der Innerschweiz. Das Stück Italien in Bern soll bleiben, wie es heute ist. Urs Wüthrich

Farbenfrohes Schaufenster: Der Spezialitätenladen Ferrari an der Münstergasse in Bern.

Foto: Franziska Rothenbühler

Wie das Casa d’Italia ist auch der italienische Spezialitätenladen Ferrari eine Exklave des südlichen Nachbarlands in Bern. 1988 übernahmen die beiden Ehepaare Gigino und Manuela Lardo sowie Nino und Monika De Simone das italienische Delikatessengeschäft der Familie Ferrari. Das Unternehmen betreibt den Hauptladen an der Münstergasse sowie eine Filiale im Lebensmittelgeschäft von Loeb.

Die bisherige Mitinhaberin Monika De Simone arbeitet diese Woche noch im Geschäft. Foto: Franziska Rothenbühler

Jetzt, nach 33 Jahren, wechseln die Inhaberfamilien. De Simones haben an De Simonis verkauft. Die neuen Inhaber, die Geschwister Lina und Adriano De Simoni, betreiben in vierter Generation im luzernischen Kriens ein italienisches Spezialitätengeschäft. Schon vor dem Verkauf habe eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen bestanden, meint Lina De Simoni, die beim Sternekoch Fabian Inderbitzin in Hergiswil NW eine Lehre als Köchin und später die Hotelfachschule Belvoirpark in Zürich absolviert hat.