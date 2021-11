Tötungsdelikt in Interlaken – Die Beschuldigte bleibt in Haft Die Frau, die verdächtigt wird, im Oktober 2020 ihren Ehemann – den Wirt des Restaurants Des Alpes – getötet zu haben, bleibt in Untersuchungshaft. Dies hat das Bundesgericht beschlossen.

Nach dem Tötungsdelikt am Pächter des Restaurants Des Alpes zierten viele Trauerdekors den Eingang zum Lokal. Foto: Bruno Petroni

Die Ehefrau des im Oktober 2020 getöteten Wirts des Restaurants «Des Alpes» in Interlaken bleibt weiterhin in Haft. Das Bundesgericht bestätigt die weiterhin vorhandene Verdunkelungsgefahr. Die Strafuntersuchung ist unterdessen abgeschlossen.

Weil es sich um einen Indizienprozess handle, seien die Aussagen von Zeugen und Auskunftspersonen von grosser Bedeutung. Dies schreibt das Bundesgericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil. Diese dürften von der beschuldigten Ehefrau deshalb in keinem Fall beeinflusst werden.

Diese Gefahr würde laut Bundesgericht selbst dann drohen, wenn die Frau mit einer elektronischen Fussfessel unter Hausarrest gestellt und ihr ein Kontaktverbot für gewisse Personen auferlegt würde. Trotz der abgeschlossenen Untersuchung war die Verlängerung der Untersuchungshaft deshalb zulässig.