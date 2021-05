Bei jeweils über 30 Grad – Die Berner Tennisprofis feiern Turniersiege im Ausland Valentina Ryser (20) triumphiert erstmals. Und Dominic Stricker (18) glänzt im Doppel – erst in Madrid, keine 24 Stunden später in Spiez. Adrian Horn

Trophäen gab es am Wochenende für Dominic Stricker (links) und Valentina Ryser. Foto: Kombo/Instagram

Ein erholsames Wochenende sieht anders aus. Am späten Freitagnachmittag gewinnt Dominic Stricker bei über 30 Grad an der Seite seines Kumpels Leandro Riedi – den Zürcher besiegte er im Herbst im Juniorenfinal von Roland Garros – im Doppel ein Turnier auf dritthöchster Stufe. In der Früh reist er aus Spanien zurück in die Schweiz; wenige Stunden nach der Ankunft steht er in Spiez auf dem Platz und bestreitet mit Nationalliga-B-Club Thun den Auftakt in die Interclub-Saison.

Der 18-Jährige aus Grosshöchstetten tritt im Berner Oberland ausschliesslich im Doppel an und gewinnt dieses gemeinsam mit Nicola Kusy deutlich. Sein Team unterliegt Seeblick ZH an jenem Tag dennoch.

Erfolgreicher als die Thuner Männer ist am Wochenende deren Clubkollegin Valentina Ryser. Sie triumphiert in Israel erstmals an einem Profiturnier. Lediglich einen Satz gibt die 20-Jährige während der fünf Tage ab. Gesetzt war sie als Nummer 5 – ihr Sieg an der mässig besetzten Veranstaltung ist keine Überraschung, aber freilich doch ein wichtiger Schritt in der noch immer jungen Karriere.

Stricker steht vor dem ATP-Debüt

Ryser läuft bei gleichfalls hohen Temperaturen im Verlauf der Woche richtig heiss, bezwingt mit der routinierten Japanerin Hiroko Kuwata die Turnierfavoritin klar. Überglücklich sei sie, sagt sie, «endlich hat alles zusammengepasst».

Die Weltnummer 645 kann sich nun kurz erholen. Stricker (421) bereitet sich derweil auf sein Debüt auf Stufe ATP vor. Das Grosstalent ist mit einer Wildcard für das Sandplatzturnier von nächster Woche in Genf ausgestattet worden.

