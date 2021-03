Urteil des Verwaltungsgerichts – Die Berner Sicherheitsdirektion wird zurückgepfiffen Einem vorbestraften Serben wurde die Aufenthaltsbewilligung verweigert. Er und seine im Oberaargau lebende Ehefrau haben sich dagegen gewehrt – mit Erfolg. Béatrice Beyeler

In seinem Urteil stellt sich das Verwaltungsgericht gegen die Sicherheitsdirektion des Kantons Bern. Foto: Adrian Moser

Drogenhandel im grossen Stil: Ein im Oberaargau lebender Serbe hat 2008 mindestens ein Kilogramm Heroingemisch gekauft, besessen, gelagert und verkauft. Dieser Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz brachte dem damals jungen Familienvater eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten ein.

Der Mann, der 1997 aus Serbien zu seinen Eltern in die Schweiz gereist war, setzte mit seinem illegalen Verhalten viel aufs Spiel: Er nahm in Kauf, von seiner Ehefrau – ebenfalls eine Serbin – und den beiden kleinen Kindern getrennt zu werden. Seiner Familie blühte eine ungewisse Zukunft in der Schweiz.