Top Events, Rüdtligen-Alchenflüh – «Die Berner Regierung versteckt sich hinter dem Bundesrat» Die Härtefallregelung lässt auf sich warten. Doch der Kanton Bern hätte die Möglichkeit, Soforthilfe zu leisten, sagt Event-Unternehmer Thomas Eberle und kritisiert die ablehnende Haltung. Jacqueline Graber

Ein trauriges Bild: Thomas Eberle, Mitinhaber der Top Events Schweiz AG, steht vor vollen Regalen. Es finden keine Anlässe statt, somit braucht auch niemand Stehtische und Stühle. Fotos: Christian Pfander

Noch keinen Rappen ausser dem Covid-Kredit hat Top Events Schweiz AG seit dem Lockdown im März erhalten. Thomas Eberle besitzt zusammen mit Célia de Castro die Firma Top Events Schweiz AG in Rüdtligen-Alchenflüh. Er arbeitet also in einer Branche, die besonders hart von Corona betroffen ist.

Soforthilfe sei dringend nötig, viele kleine und mittlere Unternehmen würden das Jahr sonst nicht überleben, ist Thomas Eberle überzeugt. Kurzarbeit löse bei den meisten nur einen Teil der Probleme. «Jeder Betrieb hat Fixkosten, diese müssen bezahlt werden.» Auch Top Events Schweiz AG hat für seine Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Trotzdem wird per Ende Jahr die Zahl der Angestellten um 14 auf 43 schrumpfen. «Nebst normalen Abgängen waren leider Kündigungen unumgänglich», bedauert Eberle und fügt hinzu: «Hinzu kommen auch noch Debitorenverluste im Rahmen von 70'000 Franken von Firmen, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können.»