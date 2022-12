Mit sieben Glocken – Die Berner Münsterglocken läuten das neue Jahr ein Am 1. Januar erklingt das traditionelle Neujahrsgeläut vom Berner Münster. Zum ersten Mal mit einer Komposition des neuen Münsterorganisten Christian Barthen.

Am 1. Januar ertönt am Berner Münster das Neujahrsglockengeläut. (Archiv) Foto: Keystone/Christian Beutler

Das Neujahrsglockengeläut erklingt am Nachmittag des 1. Januars in der Berner Altstadt. Zum ersten Mal wird eine Komposition des neuen Münsterorganisten zu hören sein, wie das Berner Münster am Donnerstag mitteilte.

Das 15-minütige Stück «De profundis» wird der Organist Christian Bathen am Sonntag ab 16 Uhr spielen. Dabei benützt er für seine Komposition die sieben schwingenden Glocken des Berner Münsters.

«Das Werk beginnt zunächst mit einem Dialog zwischen der Armsünder- und der Betglocke. Das Sündenbekenntnis und die Sündenvergebung sind im Stück von zentraler Bedeutung», schrieb Christian Bathen zu seinem Stück. Dabei rücke im Verlauf der Komposition die Armsünderglocke immer weiter in den musikalischen Hintergrund. Zum Konzert gibt es im Anschluss noch eine Neujahrskarte für die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Glockengeläut um Mitternacht

Das alte Jahr wird an Silvester ab 23.45 Uhr bis Mitternacht mit drei tontiefen Glocken ausgeläutet. Um Mitternacht bringt die Turmwartin von Hand mit dem Hammer die Burgerglocke zwölf Mal zum klingen. Im Anschluss wird das neue Jahr mit einem Vollgeläut bis 00.15 Uhr eingeläutet.

SDA/tag

