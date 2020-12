Verbot aufgehoben – Die Berner Junioren spielen wieder Am Wochenende standen die U-20 und U-17-Elit-Teams aus dem Kanton Bern wieder im Einsatz. Die Behörden gaben den Spielbetrieb frei. Reto Pfister

Die U-20-Elit-Spieler des SC Bern müssen nicht mehr darauf achten, im Training den Körperkontakt zu vermeiden. Foto: Christian Pfander

Fast überall durften die Junioren der Spielklassen U-20 und U-17 Elit ihre Meisterschaftsspiele austragen. Diese Ligen wurden von den Behörden als genug professionell erachtet, um nicht unter das aktuell gültige Verbot von Kontaktsportarten für Amateure zu fallen. Nur im Kanton Bern war man anderer Ansicht. Die Teams von SCB Future, der SCL Young Tigers und des EHC Biel konnten lediglich kontaktlos trainieren, am regulären Spielbetrieb teilnehmen durften sie nicht.

Was für Frust in den Nachwuchsorganisationen sorgte. Seit Ende letzter Woche hat der unbefriedigende Zustand aber zur Freude von Verantwortlichen und Spielern ein Ende. Auch im Bereich des Sports übernahm der Kanton Bern die vom Bund erlassenen Regeln. Am Wochenende standen die U-20 und U-17-Teams erstmals seit fast zwei Monaten im Einsatz. In der U-20 Elit verlor SCB Future das Derby gegen die SCL Young Tigers 2:6, die Emmentaler verloren gegen Biel 1:4. In der U-17 Elit bezwangen die Young Tigers Biel 4:0.

Um möglichst viele Spiele nachholen zu können, werden die Berner Nachwuchsequipen auch zwischen Weihnachten und Neujahr im Einsatz stehen. «Man sah in den ersten Partien, dass die Spieler lange keine Matches bestritten hatten», sagt SCB-Ausbildungschef Beat Wälte. «Nun geht es darum, dass sie wieder in ihren gewohnten Rhythmus finden, die Resultate sind in der aktuellen Situation nicht das Wichtigste.» Die Ranglisten werden nach Punkten pro Spiel geführt. So könnte die Regular Season auch beendet werden, ohne dass alle Teams gleich viele Begegnungen bestritten haben.