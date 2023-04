Zum Auftakt der Schwingsaison – Die Berner in der Jägerrolle – und mit einem wichtigen Vorteil Am Sonntag findet mit dem Bern-Jurassischen das erste Kranzfest statt. Für den stärksten Teilverband der letzten Jahre steht diese Saison im Zeichen der Wachablösung. Marco Oppliger Raphael Moser Fotograf

Er hinterlässt grosse Fussstapfen: Christian Stucki (Mitte) tritt im Juni zurück. Nun lastet die Verantwortung bei den Bernern auf anderen Schultern, etwa jenen von Matthias Aeschbacher (rechts). Foto: Raphael Moser

Im Sägemehl ist kein Platz für Sentimentalitäten. Aber am 11. Juni dürften selbst gestandene Männer gefühlsduselig werden, wenn Christian Stucki zum letzten Mal in die Zwilchhosen steigt. Kilchberg-Sieger 2008, Unspunnen-Sieger 2017, Schwingerkönig 2019 – der 38-Jährige hat gewonnen, was es in diesem Sport zu gewinnen gibt. Er ist die grösste Figur dieser goldenen Generation von Berner Schwingern, die zwischen 2010 und 2019 viermal in Folge den König stellte.