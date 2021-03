Impfzentren über Ostern zu – Die Berner Impfkampagne gerät ins Stottern Die Zahl der täglich verimpften Dosen stagniert seit Wochen. Für 65- bis 74-Jährige gibt es anders als in anderen Kantonen noch immer keine Impftermine. Quentin Schlapbach

Toni Brunner war Anfang Januar der erste Berner, der gegen das neue Coronavirus geimpft wurde. Foto: Raphael Moser

Fünf Tage vor Ostern liegen im Kanton Bern 37’600 Impfdosen an Lager. Dieser Stoff könnte 18’800 Bernerinnen und Berner vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen – oder zumindest für einen milderen Krankheitsverlauf sorgen.

Jedoch werden diese Impfdosen übers Osterwochenende kaum ihren Weg in die Oberarme von besonders gefährdeten Personen finden. Sieben der neun Berner Impfzentren schliessen für vier Tage ihre Tore. Einzige Ausnahme sind die Standorte in Langenthal und Thun. Langenthal wird am Samstag offen sein, Thun am Freitag und Montag.