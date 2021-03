600 Jahre Münster – Die Berner Ikone und ihr fragiles Fundament Am Donnerstag wird das Berner Münster 600 Jahre alt. Für den Mikrokosmos um die Altstadt-Ikone stellen sich knifflige Zukunftsfragen. Jürg Steiner

Berns grösstes Bauwerk: Das spätgotische Münster, für das am 11. März 1421 der Grundstein gelegt wurde. Foto: Franziska Rothenbühler

Am 11. März 1421 legte die Stadt Bern den Grundstein für den Bau des monumentalen Münsters. Ein historischer Augenblick: Das Alte Bern war daran, sein Territorium sukzessive auszubauen zum mächtigsten Stadtstaat nördlich der Alpen, vom Genfersee bis in den Aargau. Erst Napoleon stutzte Bern 1798 die Flügel. Zudem: 1405 zerstörte ein Brand die Altstadt. In der Euphorie des Wiederaufbaus entschloss sich das machtbewusste Bern, sein Selbstverständnis in einer Stadtkirche auszudrücken. Budgetiert wurden dafür, in heutige Währung umgerechnet, für damalige Verhältnisse astronomische 300 Millionen Franken.