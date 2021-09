Corona und Masken - Die Berner Hüst-und-hott-Politik

Die Maskenpflicht wird an Berner Berufsschulen wieder eingeführt. Diese Archivaufnahme stammt aus dem Hof der GIBB Berufsfachschule Bern. Foto: Ruben Wyttenbach

Im Kanton Bern gilt ab Montag wieder, was bis zum Beginn der Sommerferien galt: An den Berufs- und Mittelschulen ist Mund-Nasen-Schutz Pflicht, auch während des Unterrichts. Begründet wird dies damit, dass der Schulbetrieb ungestört bleiben soll und quarantänebedingte Schulschliessungen verhindert werden sollen. Damit hat die Berner Regierung beschlossen, einmal mehr weiter zu gehen als andere Kantone.

In den Volksschulen indes ändert sich nichts. Es gibt weder eine Maskenpflicht für Lehrkräfte noch Massentests für die Schülerinnen und Schüler. Hier gilt: Kinder mit Grippesymptomen werden heimgeschickt mit der Empfehlung an die Eltern, sie testen zu lassen. Werden zwei Kinder einer Klasse positiv getestet, geht die ganze Klasse inklusive Lehrkräften in Quarantäne. Das funktioniert längst nicht immer und regelmässig auch nicht rechtzeitig. Die Durchseuchung in den Berner Schulzimmern: Sie ist Realität.