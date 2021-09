Begehrter Chagall – Die Berner Galerie Kornfeld schreibt Auktionsgeschichte Zum ersten Mal in der 100-jährigen Geschichte der Berner Galerie gelang ein «White Glove Sale»: Alle Werke der Marc-Chagall-Auktion wurden versteigert. Michael Feller

Bernhard Bischoff streift den weissen Handschuh über. Er hat es geschafft: Alles verkauft. Foto: Raphael Moser

Am Schluss kam auch noch der Nikolaus, «Le père Noël» von Marc Chagall. Und auch er ging weg: «150’000 zum Ersten, zum Zweiten, ‹Tock!›.»

Als der Auktionshammer zum 40. Mal an diesem Nachmittag auf den Tisch klopfte, konnte Auktionator Bernhard Bischoff das Tränchen nicht mehr zurückhalten. Ausgerechnet an seinem Geburtstag hatte er alle Lose versteigern können. «White Glove Sale» heisst das im Jargon, ein rares Ereignis, das es äusserst selten gibt und in der langen Geschichte der Galerie Kornfeld noch nie gab. Normalerweise geht ein Teil der Bilder an die Verkäuferinnen und Verkäufer zurück, weil niemand darauf bietet.