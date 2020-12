BFH-Rektor Sebastian Wörwag – Die Berner Fachhochschule hat dank Corona mehr Studierende Seit September ist Sebastian Wörwag der neue Rektor der Berner Fachhochschule. Im Interview erzählt er, wo er seine Schwerpunkte setzen will. Quentin Schlapbach

Sebastian Wörwag, Sie sind seit 100 Tagen im Amt. Konnten Sie Ihre Mitarbeiter bisher überhaupt kennen lernen, oder fand der Austausch ausschliesslich digital statt? Wegen der Corona-Pandemie fand schon vieles digital statt. An meinem ersten Arbeitstag habe ich mich etwa in einem Video an alle Mitarbeiter gewandt. Das hätte ich aber auch sonst gemacht, weil wir ja so viele unterschiedliche Standorte haben. Bis zum Teil-Lockdown im Kanton Bern Ende Oktober habe ich aber dennoch zahlreiche Mitarbeitende aus all unseren Departementen treffen können. Jetzt findet die Kommunikation wegen der hohen Fallzahlen wieder vermehrt digital statt. Ein persönlicher Austausch ist so zwar weiterhin möglich. Aber es erschwert das Ganze natürlich schon ein bisschen.

Wie wirkt sich die Pandemie auf den Hochschulbetrieb aus? Der Grossteil des Unterrichts findet derzeit digital statt. Nur wenn es eine Infrastruktur vor Ort braucht, treffen sich die Studierenden – unter Schutzmassnahmen – physisch. Das können zum Beispiel Arbeiten in einem Labor sein oder auch der Musikunterricht an der Hochschule der Künste. Neustudierende, die im Herbst mit ihrem Studium anfingen, hatten die ersten Wochen noch Unterricht vor Ort. Jetzt studieren auch sie fast komplett von zu Hause aus. Wir versuchen sie natürlich, wo immer es geht, mit einem strukturierten Lernprozess motiviert zu halten. Das braucht teilweise auch neue und kreative Formen der Einbindung. Insgesamt erschwert sich unser Betrieb durch die Pandemie. Lernen ist im Grunde eine soziale und keine technische Aktivität.

Sebastian Wörwag war zuletzt 16 Jahre als Rektor der Fachhochschule St. Gallen tätig. Im September wechselte der 54-jährige Ökonom nun in die Bundesstadt. Die Berner Fachhochschule schreibt einen jährlichen Umsatz von 302 Millionen Franken. Der Kanton Bern förderte den Betrieb im letzten Jahr mit einem Beitrag von 113 Millionen Franken.

Vor einem Jahr wurde publik, dass einzelne Departemente der BFH Mühe bekunden, neue Studierende zu akquirieren. Jetzt stiegen die Studierendenzahlen aufs neue Semester hin aber stark an. Wie erklären Sie sich das? Mit 11 Prozent Wachstum bei den Erstsemesterstudierenden sind wir in der Tat sehr zufrieden. Im Departement Wirtschaft, wo wir früher Sorgen hatten, haben sich die Zahlen beispielsweise sehr positiv entwickelt. Andere Departemente konnten ihre Studierendenzahlen steigern oder halten, gesunken sind sie nirgends. Wir haben unser Marktpotenzial an Studierenden im Kanton Bern aber sicher noch nicht ausgeschöpft. Da streben wir immer noch einen höheren Anteil an. Ein nicht unwesentlicher Teil der guten Zahlen in diesem Jahr hat mit der Corona-Pandemie zu tun. Wer diesen Sommer die Berufsmatura abgeschlossen hat, macht jetzt sehr wahrscheinlich kein Zwischenjahr oder geht ins Ausland.

Weniger erfreulich ist die Situation rund um den Campus Biel. Da musste der Kanton Bern jüngst bekannt geben, dass der Bau frühestens 2025 fertig sein wird. Was bedeutet das für die BFH? Wir können einen sehr guten Betrieb in der Lehre weiterhin gewährleisten – auch bis 2025 oder 2026. Das heisst aber, dass wir nun an den bestehenden Standorten gewisse Sanierungsmassnahmen einleiten müssen. Ein kleiner Vorteil für Neustudierende ist, dass sie ihr Studium garantiert dort fertig machen können, wo sie es angefangen haben. Wir sind aber dennoch um jedes Jahr froh, in dem wir früher in den neuen Campus einziehen können. Synergien zwischen den Departementen, die heute noch brachliegen, können wir dann endlich zu nutzen beginnen. Die heutige Infrastruktur ist für uns teilweise auch teuer und aufgrund der zahlreichen Standorte ineffizient. Ein zentraler Campus würde auch die Visibilität in der Region stärken.

Eine weitere Baustelle sind die Beziehungen zur Berner Politik. Letztes Jahr wollte der Grosse Rat Ihren BFH-Dozierenden beispielsweise die Professorentitel aberkennen. Haben Sie den Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern bereits aufgenommen? Ja, diese Gespräche haben begonnen. Ich will in nächster Zeit wenn möglich bei jeder kantonalen Direktion vorbeigehen, um zu erfahren, was ihre Erwartungen an uns sind. Aufgrund ihrer Breite hat die Berner Fachhochschule direkte Bezüge zu fast allen Direktionen. Ganz konkret etwa zur Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion oder zur Wirtschaft-, Umwelt- und Energiedirektion. Da hat ein erster Austausch bereits stattgefunden und wird fortgesetzt. Auch mit der Bildungskommission des Grossen Rates möchte ich einen regen Austausch pflegen. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir das politische Verständnis für unsere Arbeit bei der BFH mehr fördern und gewinnen.