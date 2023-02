Cupsieger Floorball Köniz – Die Berner beschenken ihren scheidenden Torhüter Während sich die Könizer zum vierten Mal zum Cupsieger küren, verpassen die Frauen von Unihockey Berner Oberland ihren ersten Titel. Ueli Moser

Torhüter Patrick Eder nimmt den Pokal in Empfang. Foto: Marcel Bieri

Es sei offensichtlich der richtige Entscheid gewesen, Ende letzten Jahres vorzeitig aus Schweden in die Schweiz und zu Floorball Köniz zurückzukehren, bestätigt Pascal Michel nach dem Spiel schmunzelnd, «sonst hätte ich ja diesen tollen Sieg und vor allem die nun folgende Fete verpasst». Aber: Dies sei hoffentlich nur ein «Etappensieg», denn nach dem Gewinn des Cups würden nun mit den Playoffs und, falls es dort wie gewünscht laufe, am 15. April mit dem Superfinal in Kloten weitere Höhepunkte anstehen.