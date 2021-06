Grindelwalds Hotelprojekte – Die Bergwelt ist schön, entscheidend ist aber das Regina Fünf Hotelprojekte mit über 600 Zimmern beschäftigen seit Jahren Grindelwald. Jetzt wurde ein erstes realisiert. Ist es ein Startschuss oder wird es weiter harzen? Eine Analyse. Meinung Samuel Günter

Der Eindruck täuscht: Noch fahren beim Regina keine Baumaschinen auf. Foto: Samuel Günter

Dass im Gletscherdorf ein Mangel an Hotelbetten besteht, ist schon lange klar. Vor Corona konnte Grindelwald Tourismus Jahr für Jahr neue Logiernächte-Rekorde und sagenhafte Belegungsraten kommunizieren. 2018 waren die Hotelbetten über das ganze Jahr zu fast 60 Prozent belegt. Tendenz steigend. Das Schweizer Mittel lag derweil bei rund 38 Prozent.

In der Hochsaison würden gerne deutlich mehr Gäste in Grindelwald nächtigen. Doch das Dorf ist voll.

