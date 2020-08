Versammlung Berner Bergbahnen – Die Bergbahnen wünschen sich Planungssicherheit Die Berner Bergbahnen möchten die Wintersaison planen können. Sie setzen sich dafür ein,

dass die Corona-Schutzmassnahmen, die sich in den Sommermonaten bewährt haben, weitergeführt werden. Anne-Marie Günter

Roger Friedli (rechts), Präsident des Regionalverbands Berner Oberland, und Vize Matthias In-Albon auf dem Betelberg an der Lenk. Foto: Anne-Marie Günter

«Zuerst ging es um das Überleben, jetzt geht es um das Leben», sagte Präsident Roger Friedli an der Vorstandssitzung des Regionalverbands Berner Bergbahnen (BBB) im Berghotel Leiterli Betelberg. Etwas weiter unten am Hang waren Bagger unterwegs und bauten am neuen Speichersee und den Zuleitungen. «Der Schneesport ist das primäre Reiseziel unserer Wintergäste», erklärte Friedli an der Medieninformation vor der Delegiertenversammlung.