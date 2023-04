Adelboden-Lenk – Die Bergbahnen rücken enger zusammen Die Bergbahnen Adelboden AG und die Genossenschaft Lenk Bergbahnen wollen das operative Geschäft an eine gemeinsame Tochterfirma auslagern. UPDATE FOLGT

Der Hahnenmosspass verbindet die Lenk mit Adelboden.

Die Bergbahnen Adelboden AG (BAAG) und die Genossenschaft Lenk Bergbahnen (LBB) wollen eine neue Betriebsgesellschaft gründen: die Bergbahnen Adelboden-Lenk AG (BAL AG). Das teilten die beiden Unternehmen am Dienstagmittag mit. Bereits heute seien die Firmen als Skigebiet und Bikeregion über den Hahnenmoospass miteinander verbunden. Mit der Zusammenlegung des Bahnbetriebes und in einer späteren Phase der Gastrobetriebe soll «die bewährte Zusammenarbeit» weiter vertieft werden.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der BAAG entscheiden am 5. Mai über die Statutenänderung, welche für die Gründung der Tochterfirma nötig ist. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der LBB stimmen am 6. Mai ab. Die Gründung der gemeinsamen Betriebsgesellschaft führe nicht zu Entlassungen, beteuern die Unternehmen im Communiqué.

Die heutige Konkurrenzsituation hemme die Weiterenentwicklung der Region, da die zwei Gesellschaften trotz bestehender Kooperationen ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen über die gemeinsame Entwicklung stellten, steht in der Mitteilung weiter. Die neue Organisation sei in der Lage, «aus einer Hand attraktive Angebote zu entwickeln und umzusetzen und so das gemeinsame Gebiet effizient zu bewirtschaften».

