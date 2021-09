Längere Badesaison – Die Belper baden auch im Herbst Am Wochenende haben vielen Freibäder ihre Saison beendet. Belp hingegen geht in die Verlängerung. Ein Experiment, vor dem andere zurückschrecken. Sheila Matti

Das Giessenbad in Belp bleibt heuer bis zum 9. Oktober geöffnet (Archivbild von 2018). Foto: Nicole Philipp

Der Sommer ist vorbei. Viele Freibäder in der Region Bern beendeten dieses Wochenende ihre Saison. Der 19. September markiert für viele das Ende eines durchzogenen Sommers.

Schluss war etwa in Köniz. «Es gab wahnsinnig schwache Wochen, aber auch wahnsinnig starke», erzählt der zuständige Gemeinderat Thomas Brönnimann (GLP). Wenn sich die Sonne am Himmel zeigte, habe es die Menschen scharenweise ins Freibad gezogen. Bei schlechtem Wetter hingegen blieb das Becken praktisch leer. Diese Tendenz lässt sich auch auf andere Freibäder übertragen.

In Zahlen ausgedrückt, sieht das in Köniz folgendermassen aus: In der verregneten 27. Kalenderwoche verzeichnete das Bad Weiermatt lediglich 3000 Einzeleintritte. In der besonders sonnigen und warmen 33. Woche hingegen waren es fast 20’000.