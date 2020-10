Was bedeutet der Entscheid für die Bars?

Sie stehen vor grossen Herausforderungen. Wo genau verläuft denn die Grenze zwischen einer Bar und einem Restaurant? Wer muss jetzt schliessen und wer nicht? Der Kanton sagt, dass in einem Restaurant die Ansteckungsgefahr geringer sei. Denn die Gästegruppen vermischten sich weniger als in einer Bar, wo die Leute vorwiegend Getränke konsumierten. Das ist absurd. Es gibt auch Bars, wo die meisten Leute sitzen und am Tisch bedient werden – zum Beispiel in einer Café-Bar. Solche Abgrenzungsfragen sind wahnsinnig schwierig.