Aggressive Impfgegner in Frankreich – «Die behandeln mich, als wäre ich kein Mensch» In Belfort nahe der Schweizer Grenze haben Gegner des französischen Gesundheitspasses eine Lokalzeitung angegriffen. Redaktionsleiter Philippe Piot erzählt. Nadia Pantel aus Paris

«Wir arbeiten weiter mit Fakten»: Philippe Piot, Leiter der «L’Est Républicain»-Redaktion in Belfort. Foto: Mickael Desprez

Philippe Piot arbeitet seit mehr als 30 Jahren für die Zeitung «L’Est Républicain», er leitet das Redaktionsbüro in Belfort. Der 54-jährige Journalist sass gerade an seinem Schreibtisch, als Demonstranten versuchten, in die Redaktion einzudringen. Die Demonstranten waren Gegner des französischen Gesundheitspasses.

Herr Piot, was ist am Samstag passiert? Am frühen Nachmittag haben die Demonstranten Lautsprecher bei uns unten vor der Redaktion aufgestellt, es waren so 400 bis 500 Menschen. Irgendwann haben wir heftige Schläge an die Tür der Redaktion vernommen. Die Tür hatten wir abgeschlossen, aber wir konnten von innen sehen, wie versucht wurde, sie einzudrücken. Die Demonstranten hatten ein Megafon dabei und haben im Treppenhaus Beleidigungen gebrüllt, das konnten wir hören. Danach haben wir gesehen, dass sie von aussen an die Tür «Collabo» geschrieben haben, also Kollaborateure. Im Treppenhaus haben sie Eier geworfen, Zeitungsseiten zerrissen und die Wände mit Flugblättern beklebt.

Wogegen haben diese Menschen demonstriert? Bei uns in der Stadt gibt es seit Mitte Juli jeden Samstag Demos gegen die Corona-Politik. Die Demonstranten sagen, sie seien gegen den Gesundheitspass und nicht gegen die Corona-Impfung. Aber wenn man mit ihnen spricht, erzählen sie einem meist im dritten Satz, warum die Impfung unnütz sei. Ziemlich schnell haben sich die Demonstranten auch gegen Journalisten gewendet. Sie werfen uns vor, zu lügen und für die Regierung zu arbeiten. Wenn wir auf die Demonstrationen gehen, werden wir beleidigt und bedroht. Aber tatsächlich sind das oft Leute, die nicht einmal lesen, was wir schreiben. Am 31. Juli haben sie vor unserer Redaktion protestiert, weil wir nach einer Demonstration geschrieben hatten, sie seien 2000 Teilnehmer gewesen. Das hatten wir gezählt. Die Polizei sprach von 500 Teilnehmern, die Veranstalter von 5000. (Lesen Sie zum Thema den Artikel «Macrons Impfpflicht hat einen doppelten Effekt».)

«Wir erhalten jede Woche mehrere Morddrohungen, per Mail und per Post.»

Haben Sie den Demonstrierenden erklärt, wie sie gezählt haben? Das wollte ich. Ausserdem hatten wir am 31. Juli eine Doppelseite in der Zeitung, auf der Krankenschwestern zu Wort kamen, die wegen der Impfpflicht gestreikt haben. Ich bin runter auf die Strasse, zur Demonstration, und habe gefragt, ob ich auch was sagen dürfe. Statt mir das Mikro zu geben, hat der Mann, der es gerade in der Hand hielt, mit dem Finger auf mich gezeigt und angefangen, «Collabo, Collabo!» zu rufen, also die Beschimpfung für Menschen, die im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert haben. Hunderte Leute haben dann angefangen, «Collabo» zu skandieren, und haben mich bedrängt. Ich habe es zurück in die Redaktion geschafft, aber es gibt Videoaufnahmen, die zeigen, dass einige mich zusammenschlagen wollten.

Wie hat sich seitdem Ihre Arbeit verändert? Gar nicht. Wir arbeiten weiter mit Fakten. Aber wir erhalten jede Woche mehrere Morddrohungen, per Mail und per Post. Sehr oft sind Verweise auf die Nazi-Zeit dabei. Zum Beispiel Fotos der Nürnberger Prozesse, die Nazis am Galgen zeigen. Da schreiben dann Leute dazu: «So werdet ihr auch enden.»

Haben Sie solche Angriffe auf die Redaktion in Ihren drei Jahrzehnten bei der Zeitung schon einmal erlebt? Nein. Bei den Gelbwestenprotesten 2018 war die Stimmung zwar auch angespannt, und Leute haben uns angeschrien, aber da hatte ich das Gefühl, wir können noch miteinander reden. Da haben wir uns gestritten und Argumente ausgetauscht. Ich habe oft darüber nachgedacht, was an diesem 31. Juli passiert ist, als ich versucht habe, mit den Demonstranten zu sprechen. Irgendwann habe ich verstanden, dass die mich behandelt haben, als wäre ich kein Mensch. In ihren Köpfen sind Journalisten keine Menschen mehr.

Kennen Sie die Demonstranten? Einige sind bekannte Rechtsradikale, andere kommen aus der linken Anarchistenszene. Das sind Leute, die wollen das Ende der Demokratie beziehungsweise das System stürzen, wie sie es nennen. Aber diese Politisierten sind eine kleine Minderheit, die meisten sind Leute, die einfach mitlaufen. Wenn man sich allein mit denen unterhält, sind die eigentlich ganz nett. Aber sie sind da in etwas reingeraten, wo ihnen die komplizierte Welt schön einfach erklärt wird.

«Die Demonstranten werden weniger und radikaler.»

Was ist seit dem Angriff vom Samstag passiert? Ich komme gerade von der Polizei, wo ich Anzeige erstattet habe. In privaten Nachrichten haben uns viele Leute ihre Unterstützung zugesichert. Aber keiner der lokalen Politiker hier hat sich offiziell geäussert. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte es noch eine andere öffentliche Solidarität mit uns gegeben.

Was glauben Sie, wie es weitergeht? Ich sehe auf diesen Anti-Gesundheitspass-Demonstrationen immer weniger bekannte Gesichter. Das heisst, dass die Leute von weiter her anreisen. Die Demonstranten werden weniger und radikaler. Im Alltag in der Stadt ist der Gesundheitspass eigentlich kein Thema mehr, wir haben uns einfach daran gewöhnt. Ich finde ja, dass es gute juristische Argumente gibt, gegen den Gesundheitspass zu sein. Aber die habe ich auf diesen Demonstrationen gegen den Pass noch nie gehört. Ich bin Jurist, ich kämpfe seit Jahren gegen die Versuche des Staates, Freiheiten der Bürger einzuschränken, auch vor Gericht. Es ist für mich völlig absurd, dass mir diese Leute jetzt vorwerfen, ich würde für die Regierung arbeiten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.