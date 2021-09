Leserreaktionen – «Die bedenklich tiefe Impfquote der Schweiz ist kein Ruhmesblatt» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem dazu,

Zu «Ehe für alle ist nicht mehr zu stoppen»

Im neuen Gesetz, Ehe für alle, kommt das Wort Vater nicht mehr vor. Neu heisst es Elternteil oder medizinischer Samenspender. Es ist noch nicht lange her, da sagten die gleichen Leute, es sei nicht zu verantworten, wenn der Vater nicht nach der Geburt während Wochen das Kindlein am Babybettchen begleite. Der Vaterschaftsurlaub habe wesentliche psychologische und biologische Einflüsse. Sicher haben zwei Männer Spass, wenn sie Sex haben. Kinder kriegen sie nicht. Gleichgeschlechtliche Paare haben die Berechtigung, sich zu lieben. Der Begriff Ehe, das steht in unserer Bundesverfassung, bezieht sich ausschliesslich auf Frau und Mann. Ruedi Studer, Niederscherli

Zu «Wen die 99-Prozent-Initiative trifft – und wen nicht»

Im Abstimmungsbüchlein zur Volksabstimmung ist zu lesen, dass im Grundsatz sämtliche Arten von Einkünften im vollen Umfange zu versteuern sind. Schön wär’s, wird doch schon im Nachsatz relativiert, dass Kursgewinne aus Aktien und Dividenden nicht vollumfänglich versteuert werden müssen. Der Erlös aus Aktienverkäufen ist sogar zu 100 Prozent steuerbefreit und nach der bürgerlichen Mehrheit im Parlament soll die Stempelsteuer schrittweise abgeschafft werden. Das würde ein Loch von 2,2 Milliarden Franken in die Bundeskasse reissen. Es sind die reichsten 50‘000 in der Schweiz, die von solchen Steuerprivilegien profitieren und nicht die überwiegende Mehrheit von Normalverdienenden, die jeden Franken zu versteuern haben. Für dieses reichste Prozent wurden in vielen Kantonen die Einkommenssteuern spürbar gesenkt, die Vermögenssteuern vielerorts halbiert und die Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen abgeschafft. Heinz Thommen, Lengnau

Das Ja der SP zur 99%-Initiative ist verantwortungslos. Bekanntlich kämpft die SP für Arbeitsplätze und Chancen für Jugendliche in Beruf und Ausbildung. Mit einem Ja werden aber Unternehmen zusätzlich steuerlich belastet. Das Geld fehlt für die Weiterentwicklung und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Mittelständische Familienbetriebe, in welche der Unternehmer sein ganzes persönliches Vermögen eingelegt hat, sind besonders betroffen. Zusätzlich zu den Gewinn- und Vermögenssteuern kommt auch noch die Dividende, die neu zu 100 Prozent als Einkommen versteuert werden muss. Das trifft Inhaberinnen und Inhaber, die mehr als 10 Prozent ihres eigenen Betriebs besitzen, vorab als KMU und Familienbetriebe. Für besonders erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer würde die Dividendenbesteuerung von heute rund 70 auf 150 Prozent hochschnellen. Dieses Geld fehlt für Investitionen und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze. Peter Dütschler, Grossrat, Hünibach

Zu «Ein Verein will die Gemeinde finanziell entlasten»

In Melchnau soll die Schulanlage (1960er-Jahre-Bau) den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Sagt der Souverän am 26. September «Ja», erhalten Schulleitung und das Dorf Melchnau ein durchdachtes Projekt, das etwas kostet, das Dorf aber deutlich aufwertet. Es gibt besorgte Bürgerinnen und Bürger, die das Bauprojekt mit lediglich einem Argument in Frage stellen: den Kosten. In einer Studie der Hochschule Luzern zur Wohnort-Wahl, liegt das Geld-Kriterium an 11. (Stadt), in der Agglomeration und dem Land an 10. Stelle. Viel wichtiger werden der öffentliche Verkehr (Stadt, Agglo) und auf dem Land das passende Wohnobjekt (Mieten) bewertet. PW-Parkplätze, Umfeld, Sicherheitsgefühl, Nähe zu Arbeit, Ausbildung, Familie und Freunden, ÖV-Anbindung, Dienstleistungen sowie das «Image» liegen auf den Spitzenplätzen. Steuern folgen. – Noch dies: Seesicht wird Melchnau nie bieten. Bei einem «Ja», eine zeitgemässe Schul- und Sportanlage für künftige Generationen schon. Peter Friedli, Melchnau

Zum Interview mit dem Psychologieprofessor Johannes Ullrich «Wir müssen bei der Pandemie vom Gut-Böse-Schema wegkommen»

Seit mehr als einem Jahr sprechen alle über Covid. Wenn ich in diesem Interview unter anderem lese, dass ungeimpfte Personen persönlich angesprochen werden sollten, um Ängste abzubauen, den Sinn der Impfung näher zu bringen und ihnen zur Entscheidung mehr Zeit zu lassen, werde ich nachdenklich. Sollten letztendlich noch Ärzte oder das eh gebeutelte Pflegepersonal von Haus zu Haus gehen, um Überzeugungsarbeit zu leisten? Die bedenklich tiefe Impfquote der Schweiz ist kein Ruhmesblatt. In Italien, wo strengere Regeln eingeführt wurden, steigen die Anmeldungen zur Impfung frappant, obwohl bereits 75 Prozent der über 12-Jährigen geimpft sind. Österreich will sogar auf Skipisten das Zertifikat einführen. Der Bundesrat möchte nur ein wenig mehr Druck, was aber in Kreisen der Impfgegner sofort zu Widerstand führt. Da frage ich mich: wohin will die Schweiz eigentlich? Ich – nächstens 80 jährig – möchte nur eines: zurück zur Normalität. Madeleine Stucki, Biglen

Zu «Die Kirche Langenthal setzt auf einen alternativen Weg»

Diese Kirche will für alle offen bleiben – ein positives Statement, das aber genau das Gegenteil meint: Menschen ohne Covid-Zertifikat werden ausgeschlossen, damit die BAG-gläubige Mehrheit zur Normalität zurückkehren kann. Als Mensch, der sich aus welchen Gründen auch immer nicht zertifizieren lassen will, macht mir diese gesellschaftsspaltende neue Normalität Angst. Hat der Kirchgemeinderat Langenthal nicht mehr Mut und Profil, hier echte alternative Lösungen zu suchen, damit die Kirche wirklich für alle offen bleibt? Sabine Lerch, Langenthal

