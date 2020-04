Einwohnergemeinde Huttwil – Die Bautätigkeit nicht weiter anheizen Der Gemeinderat will Liegenschaften an der Bahnhof- und der Spitalstrasse verkaufen. Einheimische Organisationen sollen dabei berücksichtigt werden. Jürg Rettenmund

Mit dem Verkauf des Gebäudes an der Bahnhofstrasse 2 und 4 will der Huttwiler Gemeinderat mindestens 2,4 Millionen Franken lösen. Foto: Beat Mathys

Die Liegenschaften an der Bahnhofstrasse 2 und 4 in Huttwil sind sanierungsbedürftig, besonders in den oberen Stockwerken mit den Wohnungen. Sie gehören der Gemeinde. Der Gemeinderat will sie verkaufen. Am Donnerstag informierte er über die Ergebnisse seiner Klausursitzung. Dabei legte er dar, wie das geschehen soll.