Hindelbank wird gerügt – Die Baukommission kommt nicht gut weg Ein langer juristischer Streit wegen einer Solaranlage geht von der Baudirektion des Kantons zurück an die Gemeinde Hindelbank. Die Baukommission habe sich geweigert, ihre Aufgabe zu erfüllen, steht im Beschwerdeentscheid. Susanne Graf

Unerwünschte Nebenwirkung der Solaranlagen: Je nach Sonnenstand blenden sie. KEYSTONE

Angefangen hat die Geschichte vor sechs Jahren. Ein Landwirt in Hindelbank wollte einen Wagenschopf abreissen und an seiner Stelle eine Lagerhalle bauen. Auf dem Dach sollte eine Photovoltaikanlage installiert werden. So stand es im Baugesuch, so wurde es von der Gemeinde bewilligt. Auch zwei Nebengebäude stattete er mit Solaranlagen aus. Ohne Baugesuch zwar, aber immer noch mit dem Segen der Baukommission, die diese Vorhaben als baubewilligungsfrei eingestuft hatte.