Leserreaktionen – «Die Bauern müssen beginnen, sich selber zu vernetzen» Leserinnen und Lesern äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Schweizer Landwirten, die zurzeit auf ihren Kartoffeln sitzen.

Wegen der geschlossenen Gastrobetriebe sitzen Schweizer Landwirte auf ihren Kartoffeln. Foto: Beat Mathys

Zu «Auch E-Trottis sollenParkplätze erhalten»

Wenn sich die Stadt Bern erlauben kann, Parkplätze für E-Trottis zu installieren und Platz dafür findet, wieso nicht? Sofern dadurch keine anderen Gefährte verdrängt werden, geht das in Ordnung. Trotzdem: Auch Lenker von E-Trottis tragen gegenüber den Fussgängern Verantwortung. Wie auch die Lenker anderer Elektro-Gefährte. Ob mit Elektro-Antrieb oder nicht, die Verantwortung gegenüber den Fussgängern bleibt dieselbe. Martin Fischer, Worb

Zu «SCB-Sportchefin Florence Schelling muss gehen»

Die SCB-Sportchefin Florence Schelling, anfangs Saison von CEO Marc Lüthi engagiert, wird nun entlassen. Man wusste, dass sie nicht vernetzt war. Umso mehr erstaunt Lüthis Aussage, die Entlassung beruhe auf «nicht genügend grosser Erfahrung». In Sachen eigenartiger Hockeypolitik und Personalentscheidungen fiel Lüthi schon öfters auf. Mich erinnert das immer mehr an einen Fussballclub-Präsidenten aus dem Wallis – Christian Constantin. Noch enttäuschender ist der Kommentar des Verwaltungsratspräsidenten Beat Brechbühl. Er sagt, Florence Schelling sei nicht gezwungen worden, diese Funktion anzunehmen, sondern habe freiwillig als Sportchefin zugesagt. Wie grauenhaft erbärmlich ist dieses Statement. Zwischen den Zeilen heisst das doch nichts anderes, als dass man ihr einen Erfolg als Sportchefin gar nie zugetraut hat. Richard Lindegger, Schönbühl

Zu «Stadtrat ist nur ein bisschen YB-Fan»

Leider hat eine Mehrheit des Berner Stadtrats drei Prüfaufträge für eine allfällige Mitfinanzierung der Investitionskosten durch die Berner Young Boys sowie eine spätere Nutzung durch den Fussballclub abgelehnt. Die geplanten Trainingsfelder hätten die sehr angespannte Rasensituation in der Stadt Bern etwas entschärft. Dieser Entscheid, zustande gekommen durch eine unheilige Allianz von SVP und SP, ist für mich nicht nachvollziehbar. Der BSC YB leistet seit vielen Jahren wertvolle Arbeit in der Nachwuchsförderung auf dem Platz Bern und wäre sicher auch bereit gewesen, die neuen Felder zusammen mit anderen Sportvereinen zu nutzen. Der BSC YB hätte sich wahrscheinlich auch an den Investitionskosten beteiligt. Angesichts der desolaten Finanzlage der Stadt Bern wäre dies zu begrüssen gewesen. Immerhin wurde die letzte Postulatsforderung, wonach der Gemeinderat alternative Standorte für geeignete Trainingsfelder der Young Boys prüfen solle, angenommen. Simon Mosimann, Bern

Zu «Berner Zeitung und Bund legen die Redaktionen zusammen»

Grosser Aufschrei in Bern, vor allem die Gewerkschaften schreien am lautesten weil diese Zeitung und der Bund ihre Redaktionen zusammenlegen. Schlimm für alle Betroffenen, aber auch schlimm für die gesamte Medienlandschaft in der Schweiz. Genau so schlimm ist es aber, wenn kleine regionale Gratiszeitungen irgendwann von der Karte der Printmedien verschwinden, weil sie nicht wie die sogenannt grossen Tageszeitungen von den Corona-Sofortmassnahmen, verschweige dann vom nationalen Medienförderpaket unterstützt werden. Zu diesem Thema sieht weder die Gewerkschaft noch die Politik Handlungsbedarf. Doch genau hier müsste endlich mal mit gleicher Elle gemessen werden. Arbeitsplätze sind nämlich auch bei vielen Regionalzeitungen gefährdet und dazu auch aktuelle Infos aus der Region für die Region und nicht zuletzt auch Werbeplattformen für regionale KMUs oder Vereine. Martin Burri, Zollbrück

Zu «Kartoffeln im Keller statt auf dem Teller»

Hört Solidarität dort auf, wo es ans eigene Portemonnaie geht? Bei den Nahrungsmitteln gilt oft: Hauptsache möglichst billig, möglichst schnell und jederzeit verfügbar. Erst wenn die Leute nicht mehr gesund sind, kommt vielen in den Sinn, dass gute Lebensmittel die Basis für das Wichtigste, unsere Gesundheit, sind. Gutes hat aber seinen Preis. Gerade die bäuerlichen Verbände, die nun ihre eigenen Mitglieder gegen die Agrarinitiativen aufhetzen und mit Existenzverlust drohen, zeigen nun, dass es ihnen gar nicht ums Wohlergehen ihrer Mitglieder geht. Es ist eine anstrengende Zeit für viele Bauern, gilt es doch, zu realisieren, dass man die bisherige Gutgläubigkeit und Bereitschaft, andere für sich denken zu lassen, nun ablegen muss. Man muss beginnen, sich selber zu vernetzen (mit Kunden und Kollegen) und innovativ und mutig zu sein. Onlinekommentar von Stefan Wyss

