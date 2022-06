Thuner Maulbeerkreisel – Die Bauarbeiten kommen voran Es läuft rund am Maulbeerkreisel. Am Verkehrsknotenpunkt sind derzeit 450 Kubikmeter Altbelag abgebaut und die erste neue Deckschicht ist eingebaut. Stefan Kammermann

Der Maulbeerkreisel in Thun bekommt einen neuen Belag.

Foto: Patric Spahni

Es riecht am Samstag nach dampfendem Teer. Am Maulbeerkreisel mitten in der Stadt Thun dreht eine grosse Strassenwalze ihre Runden. Nachdem am Freitag bis in den Abend hinein mit rund 45 Lastwagenfahrten der in die Jahre gekommene Strassenbelag als Fräsgut abtransportiert worden war, begannen am Samstag um 3 Uhr in der Früh die Belagsarbeiten.