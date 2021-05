David Degen als neuer Besitzer des FC Basel: Vom Hallodri zum Ritter in glänzender Rüstung. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Ein wenig werden sie sich in Basel jetzt wieder auf die Schultern klopfen. Was sie in einer grossen Fussballstadt wie Manchester jahrzehntelang erfolglos versuchen, gelingt hier in unter zwölf Monaten: Der ungeliebte Besitzer des lokalen Fussballclubs wird durch den Widerstand der Region vom Hof gejagt. Bernhard Burgener verkauft seine Aktien an David Degen.

Rund um den FC Basel wurden in den letzten Monaten ja die ganz grossen Fragen verhandelt: Wem gehört eigentlich ein Fussballclub? Dem Hauptaktionär, den Fans in der Kurve – oder gleich der ganzen Region? Kleiner macht es diese Stadt nicht, wenn es um «ihren» FCB geht.