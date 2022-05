Rückzug der Beschwerdeführer – Die Bar am Viktoriaplatz bleibt – das Grundsatzproblem auch Die Pop-up-Gegner haben ihre Beschwerde zurückgezogen. Offen bleibt, wer das Verfahren bezahlt – und ob die Praxis der Stadt Bern rechtlich genügt. Christoph Hämmann Raphael Moser (Foto)

Viel Lärm um nichts? Die Aarebar am Viktoriaplatz kann wie geplant bis zum 5. Juni betrieben werden. Foto: Raphael Moser

Gerettet! Die Aarebar-Betreiber dürfen ihre Pop-up-Bar am Viktoriaplatz bis zum 5. Juni geöffnet haben, so wie dies die Stadt Bern und das Statthalteramt ursprünglich bewilligt hatten. Damit ist der mögliche Konkurs, der ihnen angesichts einer Beschwerde aus der Nachbarschaft gedroht hat, kein Thema mehr. Nach Ablauf der Frühlingsbar auf einer Baustellenplattform wird diese abmontiert, der rote Container steht während des Sommers zum fünften Mal an der Aare oberhalb des Marzilibads.