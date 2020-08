Ersparniskasse Affoltern – Die Bank ist für die Zukunft gewappnet Die Halbjahresergebnis der Ersparniskasse Affoltern liegt über den Erwartungen – trotz Corona. Die Bilanzsumme hat erstmals die 300-Millionen-Grenze überschritten.

Christoph Müller leitet die Ersparniskasse Affoltern seit 2008. Archivfoto: Thomas Peter

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaftslage getrübt. Auch die Ersparniskasse Affoltern hat am 40-Milliarden-Garantieprogramm des Bundes teilgenommen, um die wegen der Corona-Krise in Not geratenen Unternehmen mit Überbrückungskrediten zu unterstützen.