Mit Gewalt zu Geld – Die Bancomatenbomber kommen wieder In der Schweiz werden reihenweise Geldautomaten mit Sprengstoff geknackt. Das ist spektakulär, aber «idiotisch», wie ein Ex-Verbrecher sagt. Christian Zürcher , Jorgos Brouzos

Der Bancomat – oder was davon übrig blieb: Kriminelle haben in Winterthur einen Überfall verübt. Foto: Madeleine Schoder

Knall in Winterthur, kurz vor drei Uhr früh, zwei Bancomaten fliegen in die Luft.

Explosion in Solothurn, kurz nach halb drei, der Alarm heult, zwei schwarze Gestalten fliehen auf einem Roller, wie ein Video einer Anwohnerin zeigt.

Detonation in Nussbaumen AG, kurz vor halb drei, eine Bankfiliale wird verwüstet.

Es knallt wieder. Seit ein paar Wochen explodieren in der ganzen Schweiz Bancomaten, drei waren es in den vergangenen fünf Wochen. Es ist die Fortsetzung von vergangenem Jahr, als es zu 22 Überfällen kam. Doch es gibt einen Unterschied. Es scheint, als führen die Bancomatenbomber dieses Jahr grösseres Geschütz auf. Das zeigt das Beispiel in Nussbaumen.