Gescheiterte Träume, erfüllte Wünsche – Die Bahn hat die Karten neu gemischt Wären im vorletzten Jahrhundert andere Schienenführungen gewählt worden, wäre Burgdorf heute nicht halb so gross. Und Promis aus aller Welt hätten womöglich ein Chalet in Trub. Markus Zahno

Aufbruchstimmung im Emmental – hier bei der Eröffnung des Bahnhofs Wasen im Jahr 1908. Foto: pd

Man stelle sich das einmal vor. Reiche Russen kaufen in den edlen Boutiquen an der Bahnhofstrasse in Trubschachen Uhren, Pelzmäntel und allerlei andere Luxusgüter ein. Einige Hundert Meter weiter talaufwärts, im mondänen Trub, besitzen Prominente aus aller Welt ein Chalet und treffen sich in den exklusivsten Clubs auf ein Glas Champagner. Ein Domizil in Trub kostet 20’000 oder 25’000 Franken. Pro Quadratmeter. Einheimische können sich das längst nicht mehr leisten.

Überbordende Fantasie, fernab jeglicher Realität? Mit heutigen Augen betrachtet: ja.