Berner Bärenpark Gantrisch – Die Bären sollen im Schwarzenburger Dorfwald herumtollen können Der Bärenpark Gantrisch soll im Dorfwald Schwarzenburg sein. Das hat die Projektgruppe der Gantrisch Plus AG nun entschieden.

Im Dorfwald Schwarzenburg werden Gäste die Bären aus unmittelbarer Nähe beobachten können. Foto: PD

Die Jungtiere der Berner Bären sollen künftig im Dorfwald in Schwarzenburg den Grossteil ihres Lebens geniessen können, teilt die Gantrisch Plus AG mit. Der Bärenpark im Gantrisch bietet eine Ergänzung zum Bärenpark und zum Dählhölzli in der Stadt Bern. Im Gantrisch werde den Bären eine Fläche von rund 50'000 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Dies entspricht der Fläche von rund sieben Fussballfeldern.

Die Gruppe des Projekts «Berner Bärenpark Gantrisch» möchte den Menschen ein einzigartiges Naturerlebnis bieten, wie sie in der Mitteilung schreibt. Die Gäste können die Bären in mehreren artgerechten Anlagen aus nächster Nähe beobachten und ihre Lebensweise kennenlernen – etwa bei Führungen.

Initiiert wurde das Projekt durch die Gantrisch Plus AG. Der Betrieb der Anlage werde durch den Tierpark Bern sichergestellt, wie die Gantrisch Plus AG schreibt. Angestrebt werde ein sanfter und nachhaltiger Tourismus mit moderaten Besuchendenzahlen.

Nach einem aufwändigen Evaluationsverfahren konnten im Spätherbst 2019 mit dem Gurnigelbad oberhalb Riggisberg und dem Dorfwald in Schwarzenburg zwei Beststandorte zur Vorprüfung aus anfänglich 33 Standorten eingereicht werden.

Die Projektorganisation hat den Standort Dorfwald Schwarzenburg aufgrund von geologischen Abklärungen, Untersuchungen zu Flora und Fauna, einer umfassenden Nutzwertanalyse und einer Risikoanalyse gewählt. Entscheidend seien letztlich Kriterien der Nachhaltigkeit gewesen wie beispielsweise den Anschluss an den öffentlichen Verkehr in Schwarzenburg, wie der Projektverantwortliche Ruedi Flückiger erläutert. Der Tierparkdirektor Bernd Schildger zeigte sich zufrieden mit dem Entscheid, wie Gantrisch Plus mitteilt. Zudem sei eine gute, langfristige Partnerschaft mit der Grundeigentümerin, der Dorfburgerkorporation Schwarzenburg, in Entstehung.

Bis die Bären im Dorfwald Schwarzenburg herumtollen können, dauert es jedoch noch eine Weile: Das Vorprojekt soll bis im Frühjahr 2022 für den Berner Bärenpark Gantrisch erstellt werden, teilt die Gantrisch Plus AG mit.

sog

Fehler gefunden?Jetzt melden.