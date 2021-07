Nachruf auf Christian Aebi – Die «Bänzen» sind still eingeschlafen Der Langenthaler Maler und Musiker ist vor wenigen Tagen einem Krebsleiden erlegen. Sein Werk und sein Wirken waren still, leise – und stetig. Christian Röthlisberger

Jahrzehntelang war er künstlerisch aktiv in Langenthal, nun ist Christian Aebi gegangen. Foto: PD



Er war ein Anti-Künstler. Ein hochkreativer Freigeist, Maler und Musiker. Er war auch ein Lebemann. Und scheu. Seit gut 30 Jahren war Christian Aebi künstlerisch aktiv in Langenthal. Zuerst, in den 1990ern, war er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Alain öfters in den Punkkellern der Region zu hören. Laut und wild, ungestüm und unverblümt. Ihre Kindheit verbrachten sie in Huttwil.

Zur Jahrtausendwende begann Christian Aebis bildnerisches Schaffen Form anzunehmen. Er experimentierte mit Zeichnungen, Fotos, Fotokopien, Collagen – machte Versuche in alle Richtungen. Bald fand er ein Motiv, mit dem er sich bis in die Gegenwart beschäftigte: seine «Bänzen». Androgyne, bärenhafte Wesen von allerherzlichster Anmutung, grosser Lieblichkeit und charmanter Einfachheit.