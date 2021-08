Vor 20 Jahren in Hasle – Die «Bännesöi» wurden ausquartiert Viel zu viele Autos seien im Quartier unterwegs, klagten die Leute auf dem Preisegg-Hügel. Die Reklamation wurde gehört, der Verkehr nahm ab. Bis die Elterntaxis in Mode kamen. Cornelia Leuenberger

Autos dürfen auf dem Areal des Schulhauses Preisegg in Hasle nicht mehr halten. Foto: Franziska Rothenbuehler

In der Berner Zeitung vom 31. August 2001 war zu lesen: «Rallye-Fahrer sollen verbannt werden».

500 Autos, so hatte man gezählt, waren täglich auf dem Preisegg-Hügel in Hasle unterwegs, dem Quartier mit Friedhof, Schule und vielen Einfamilienhäusern, etwas über dem Rest des Dorfes gelegen. Vor allem morgens und abends war viel Verkehr auf den Strassen. Und offenbar waren die Lenkerinnen und Lenker auch keine Sonntagsfahrer, sondern flott unterwegs. Die Kollegin schrieb in ihrem Bericht über eine Orientierungsversammlung in dieser Sache jedenfalls von Ralleyrennen, die regelmässig stattfänden.