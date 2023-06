Mit Gölä und Veronica Fusaro – Die Avag startet topfit in die nächsten 50 Jahre Die Avag kann nicht bloss ihr 50-Jahr-Jubiläum und 20 Jahre KVA feiern, sondern auch ein Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2022.

Tausende feierten am Freitagabend mit Gölä am Jubiläumsfest der Avag in Thun. Foto: Simon Boschi

Tausende feierten am Freitag und am Samstag in Thun das 50-jährige Bestehen der Avag. Am Freitagabend lancierte Lokalmatadorin Veronica Fusaro mit ihren souligen Popsongs das Fest-Wochenende – bevor Büezer-Held Gölä dem begeisterten Publikum – die Avag hatte 4500 Gratistickets verlost – auf dem Konzertgelände an der Allmendstrasse alte und neue Hits in Mundart präsentierte.

Am Freitagabend lancierte Lokalmatadorin Veronica Fusaro mit ihren souligen Popsongs das Avag-Fest-Wochenende. Foto: Raphael Moser

Weniger melodiös, aber offensichtlich nicht minder attraktiv war auch der Tag der offenen Tür auf dem Gelände der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) am Samstag. Zahlreiche Besuchende nutzten die Gelegenheit, um hinter die Kulissen der Avag Umwelt AG zu blicken – und dem Wandel von der Abfall-Entsorgerin zur Umwelt-Firma auf die Spur zu kommen.

«Ich habe viel darüber gelernt, wie das heute läuft.» Hansruedi Holzer, Besucher des Tages der offenen Tür

Beeindruckt zeigt sich Hansruedi Holzer aus Krattigen: «Die Führung war sehr informativ. Ich habe viel darüber gelernt, wie das heute läuft und wie auch aus dem verbrannten Kehricht noch verwertbares Material gewonnen wird.» Dazu gehöre alles Eisenhaltige, aber auch Materialien wie Glas- und Keramikscherben oder Aluminium. Schon vor 20 Jahren, anlässlich der Einweihung der KVA, besuchte er den damaligen Tag der offenen Tür. «Damals konnte ich noch tiefer hinter die Kulissen blicken», vergleicht Hansruedi Holzer mit heute.

Hier wird mit Hitze Energie erzeugt. Gäste konnten bei einem Rundgang zum Jubiläumsfest der Avag am Samstag einen Blick in die Brennkammer der Kehrichtverbrennungsanlage werfen. Foto: Simon Boschi

Die Avag kann nicht bloss ihr 50-Jahr-Jubiläum und 20 Jahre KVA feiern, sondern auch ein Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2022. An der Generalversammlung (GV) am Freitag vermeldete das Unternehmen einen Umsatz 61,6 Millionen Franken (plus 5,6 Prozent) und einen Jahresgewinn von 2,95 Millionen (plus 11,1 Prozent). «Haupttreiber für das Rekordergebnis sind die gestiegenen Energiepreise, wovon die Avag als Produzentin regionaler, nachhaltiger Energie profitieren konnte», heisst es in einer Mitteilung zur GV.

Abgänge und Neuzugänge

Auch der Geschäftszweig Recycling habe zum guten Resultat beigetragen. «Die Aktionäre zeigten sich zufrieden und nahmen sämtliche Anträge des Verwaltungsrats (VR) einstimmig an.» Neu in den VR gewählt wurde der Thuner Gemeinderat Reto Schertenleib. Er löst Konrad Hädener ab, der nach acht Jahren aus dem VR ausscheidet. Heiner Straubhaar, übergab letzten Sommer nach 16 Jahren als Geschäftsführer die Leitung an Roman Camenzind. Straubhaar hatte die Firmengeschichte während insgesamt 35 Jahren «massgeblich geprägt». Er bleibt der Avag als VR-Mitglied erhalten.

Auch Kinder konnten am Jubiläumsfest der Avag am Samstag in Thun staunen. Hier in der Kehrichtverbrennungsanlage beim Kran, der Kehricht packt, um diesen in die Brennkammer zu leeren. Foto: Simon Boschi

Unverändert geblieben seien die Erfolgsfaktoren: «Innovation, Kooperation, Unternehmergeist und Kundenfokussierung», wie VR-Präsident Beat Brechbühl ausführte. «Bereits die Gründung war geprägt von Unternehmergeist und Kooperation.» Die damalige Mehrheitsaktionärin Kaga, die Kiestag sowie sieben Gemeinden hätten sich vor 50 Jahren zusammengeschlossen, um auf unternehmerische Weise das Problem der wild deponierten Abfälle mit einer damals innovativen Deponie zu lösen.

«Rezept funktioniert»

«Diese Elemente sind auch heute noch in unserer DNA. Wir überlegen uns innovative Lösungen für ein Problem.» Das Rezept funktioniere, zeigt sich Beat Brechbühl überzeugt. «Aus der Deponiebetreiberin von damals wurde das umfassende Umweltunternehmen von heute, das gegenwärtig an den Technologien von morgen arbeitet.»

Blick in die «Eingeweide» der Kehrichtverbrennungsanlage bei einem am Tag der offenen Tür der Avag am Samstag in Thun. Simon Boschi / Tx Group

