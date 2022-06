Die zweite Verkehrsvorlage – Die Autos sollen auch «emmentalwärts» flüssiger vorankommen Links-Grün opponierte erneut, doch es nützte nichts: Für Verkehrssanierungen im Raum Burgdorf winkte der Grosse Rat 314 Millionen Franken durch.

Zum Beispiel in Burgdorf-Buchmatt: Wo sich heute der Verkehr an geschlossenen Barrieren staut, rollen die Autos künftig durch eine Unterführung. Foto: PD

Ähnliche Fronten, ähnliche Argumentationslinien – und schliesslich ein ähnliches Resultat: Mit 86 zu 62 Stimmen sagte der Grosse Rat am Donnerstag Ja zum Kantonskredit für die Verkehrssanierung im Emmental. Insgesamt rund 314 Millionen Franken sollen in die Strassenprojekte in Burgdorf, Oberburg und Hasle fliessen.