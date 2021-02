Die Burkainitiative und der Tourismus – Die Auswirkungen eines Verbotes sind noch schleierhaft Was würde ein schweizweites Verhüllungsverbot für Hotspots arabischer Touristen wie Interlaken bedeuten? Und: Sind verschleierte Touristinnen unterdrückte Frauen? Eine Umfrage. Alex Karlen

Arabische Touristinnen bei der Höhematte mitten in Interlaken: Gehören solche Bilder schon bald der Vergangenheit an? Foto: Bruno Petroni

Was in den Kantonen Tessin und St. Gallen bereits gilt, soll nun auf die ganze Schweiz ausgeweitet werden: Die sogenannte Burkainitiative verlangt ein Verhüllungsverbot für alle Menschen, die sich an öffentlichen Orten aufhalten. Verschleierte Touristinnen gehören nicht zu den wenigen Ausnahmen.

Die Burkainitiative Infos einblenden Am 15. September 2017 hat das sogenannte Egerkinger Komitee (Präsident: SVP-Nationalrat Walter Wobmann) die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», inzwischen auch bekannt als Burkainitiative, mit 105’553 gültigen Unterschriften eingereicht. Sie fordert folgenden Artikel in die Bundesverfassung aufzunehmen: «Art. 10a, Verbot der Verhüllung des eigenen Gesichts: Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen, die öffentlich zugänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen angeboten werden; das Verbot gilt nicht für Sakralstätten. Niemand darf eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen. Das Gesetz sieht Ausnahmen vor. Diese umfassen ausschliesslich Gründe der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums.» Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Der Nationalrat stimmte mit 113 zu 77 Stimmen (7 Enthaltungen) dagegen, der Ständerat mit 36 zu 7 (2). Von den wählerstärksten Parteien hat einzig die SVP die Ja-Parole beschlossen. Sollte die Initiative abgelehnt werden, tritt automatisch der indirekte Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament in Kraft. Er verlangt vor allem, dass Personen den Behörden ihr Gesicht zeigen müssen, wenn es für die Identifizierung notwendig ist. (pd/aka)