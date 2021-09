Galerie Hodler in Thun – Die Ausstellung ist für die Katz In der Galerie Hodler in Thun sind aktuell ausschliesslich Katzenbilder von Bendicht Friedli zu betrachten. Hans Kopp

Galerist Markus Hodler beim Bild «Ocker Katze», gross, Acryl auf Bristol, 1991, auf der Originalstaffelei von Bendicht Friedli. Foto: Hans Kopp

Die gegenwärtige Ausstellung in der Galerie Hodler in Thun ist nicht nur eine Hommage an den Unterseer Bendicht Friedli (1930–2014), sondern auch an Vierbeiner auf leisen Pfoten, steht sie doch unter dem Motto «Katzen & Co.».

Am Freitag fand unter strikter Einhaltung der Corona-Massnahmen im Beisein von rund 30 geladenen Gästen die Vernissage statt. Die Einführung in die Ausstellung erfolgte durch Erwin Kolb, Mitglied im Stiftungsrat der Linette und Bendicht Friedli Stiftung (LBF), die den Nachlass des Künstlers betreut. Zu bewundern sind 47 Katzenbilder (von gegen 200) verschiedener Grösse, die meisten davon in Acryl auf Bristol (ungestrichenem, maschinell veredeltem Karton).