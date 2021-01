Schulmodell Langnau – Die Aussenbezirke wittern Morgenluft Die Lehrerkollegien in Oberfrittenbach und Gohlgraben schöpfen Hoffnung: Dass künftig alle Oberstufenschüler in ihren Schulhäusern unterrichtet werden können. Susanne Graf

Die Lehrerinnen und Lehrer im Oberfrittenbach möchten weiterhin auch eine Oberstufe führen. Foto: zvg

So war das nicht gedacht. Wenn bisher von der Bildung eines Oberstufenzentrums (OSZ) mit durchlässigem Unterricht die Rede war, hiess es immer, die Oberstufenschülerinnen und -schüler der ganzen Gemeinde Langnau würden dann an einem Ort zentral unterrichtet. Und zwar im Dorf.

Die Schule Gohlgraben und Oberfrittenbach würden also nicht nur jene ziehen lassen müssen, die Sekundarschulniveau haben, sondern auch die Realschule verlieren.

Doch jetzt schöpfen die Lehrerkollegien der beiden Aussenbezirksschulen neue Hoffnung, dass sie die 7.- bis 9.-Klässler werden behalten können. Anlass dazu gibt ihnen der Vorentscheid, den die Arbeitsgruppe bezüglich des künftigen pädagogischen Modells gefällt hat: Sie will, dass in der Oberstufe alle Niveaus in der gleichen Klasse unterrichtet werden, was unter dem Begriff Modell 4 zusammengefasst wird.