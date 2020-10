«Die Ausgaben überprüfen und in die Zukunft investieren »

Wahlen in Langenthal – die JLL

André Rentsch, die Folgen der Corona-Pandemie machen sich nicht nur bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch im städtischen Haushalt bemerkbar. Wie agiert eine umsichtige Politik?

So wie ein verantwortungsvoll handelndes Unternehmen auch reagiert: Ausgaben noch genauer überprüfen als ohnehin und gleichzeitig in die Zukunft investieren. Aufträge sind für die lokalen Unternehmen in dieser Phase sehr wichtig. Eine noch umfassendere Kostenkontrolle ist wichtig. Eine blinde Erhöhung der Einnahmen (Steuererhöhung) ist der falsche Weg.