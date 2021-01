Gemeinde ohne Budget – Die Ausgaben müssen überprüft werden Weil Leissigen noch kein Budget hat, müssen alle Ausgaben derzeit rechtlich überprüft werden. Die Ausarbeitung eines zweiten Vorschlags läuft derweil.

Der Leissiger Gemeinderat darf ohne Budget nur dringende Ausgaben tätigen. Foto: Bruno Petroni

Die Gemeinde Leissigen verfügt über kein genehmigtes Budget fürs angebrochene Jahr. So fehlen seit dem 1. Januar die gültigen Rechtsgrundlagen für Ausgabenbeschlüsse, denn gemäss Gemeindeverordnung dürfen nur noch «unumgängliche Verpflichtungen, insbesondere für gebundene Ausgaben» eingegangen werden. Dies schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Daher hat der Gemeinderat eine Verordnung für die Übergangszeit bis zur Genehmigung des Budgets

erlassen. «Ab sofort müssen sämtliche Ausgaben auf ihre Rechtmässigkeit überprüft werden», steht im Communiqué weiter.

Die Stimmberechtigten hatten an der Urnenabstimmung vom 20. Dezember das Budget 2021 mit 220 zu 217 Stimmen abgelehnt. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 11. Januar für die Überarbeitung des Budgets eine Arbeitsgruppe gebildet. Ihr gehören die neu gewählte Gemeindepräsidentin Letizia Müller, deren Vize Markus Steuri und die Finanzverwalterin Franziska Leuenberger an.

Grundsätzlich erlässt der Gemeinderat die Vorgaben für das Budget. Damit der Gemeinderat überhaupt in diese Komfortlage kommen kann, leistet die Arbeitsgruppe Vorarbeiten. «Im Verlauf dieses Prozesses

wird erkannt werden, wann das Budget 2021 erneut den Stimmberechtigten vorgelegt werden kann», schliesst das Schreiben.

PD