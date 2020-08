Niederlage des FC Langenthal – Die Ausfälle wogen zu schwer Ohne mehrere Stammspieler verlor der Erstligist Langenthal in Solothurn 1:3. Die Oberaargauer lagen früh deutlich zurück. Roland Jungi

Christian Pfister (Langenthal, rechts) bei seiner Hauptaufgabe als Verteidiger gegen Solothurns Stürmer Loic Chatton. Pfister erzielte das einzige Langenthaler Tor. Foto: Marcel Bieri

Die Vorzeichen standen für Langenthal schon vor dem Spielbeginn in Solothurn ungünstig. Es war zu erahnen, dass es schwer werden würde, nach dem Startsieg in Zug mit einem zweiten Erfolg für einen herausragenden Saisonstart zu sorgen. Mehrere Stammkräfte fehlten. So musste etwa Adil Selmani eine Sperre absitzen, weil er letzte Woche die gelb-rote Karte gesehen hatte. Labinot Aziri, in Zug zweifacher Torschütze, konnte verletzungsbedingt nicht mitwirken.

Bereits in der 6. Minute hatte Langenthal grosses Glück, dass es nicht früh mit einem Mann weniger spielen musste, Verteidiger Kristian Kovac beging als hinterster Mann ein Foul, sah aber nur die gelbe statt die durchaus mögliche rote Karte. Früh ging dann Solothurn entscheidend in Führung. In der 16. Minute bediente Philippe Gerspacher Mitspieler Emmanuel Mast, welcher Langenthals Goalie Severin Fankhauser mit einem sehenswerten, platzierten und gleichzeitig unhaltbaren Flachschuss bezwang. Der Rückstand hatten die Oberaargauer danach noch nicht verdaut, als Mast in der 20. Minute nachdoppelte. Sofort suchten die Gastgeber die mögliche frühe Vorentscheidung. Bei den Langenthalern hingegen fehlten – wegen der vielen Ausfälle – die nötigen Ideen in der Vorwärtsbewegung und vor allem entpuppte sich die zentrale Abwehr als löchrig. Kurz vor der Pause hätte der FCL dennoch beinahe verkürzt, als Agron Skeraj den Ball auf die Oberkante der Latte setzte.

Steigerung kam zu spät

Mit einem Doppelwechsel versuchte Trainer Willy Neuenschwander in Durchgang zwei das Steuer herumzureissen. Victor Silva Dos Santos und Oliver Jonjic ersetzten Kristian Kovac und Eren Kisa. Loic Chatton erhöhte jedoch bereits in der 48. Minute mit einer für Fankhauser unhaltbaren Direktabnahme auf 3:0 für Solothurn. Die Gastgeber hätten danach die Führung noch ausbauen können, der Langenthaler Goalie vereitelte weitere Grosschancen von Gerspacher und Mast.

Erst spät steigerten sich die Langenthaler. In der 68. Minute konnten sie auf 1:3 verkürzen. Verteidiger Christian Pfister brachte den Ball im Anschluss an den neunten Eckball der Gäste im Tor unter. Danach musste auch Solothurn-Keeper Colin Bähler sein Können unter Beweis stellen. Dieser verhinderte den möglichen Anschlusstreffer gegen Silva Dos Santos und Jonjic. Letztlich blieb es beim verdienten 3:1-Sieg für die Solothurner. «Die Ausfälle waren für mein Team heute Nachmittag nicht kompensier- respektive verkraftbar», meinte Neuenschwander. «Wir kassierten völlig unnötige Gegentore. Nach dem dritten Treffer der Solothurner fiel die Vorentscheidung, obschon mein Team danach in Durchgang zwei das Geschehen auf dem Platz prägte.»