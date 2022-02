Der BSV unterliegt Pfadi – Die Aufholjagd kommt zu spät Im ersten Meisterschaftsspiel dieses Kalenderjahres verlieren die Berner Handballer gegen den Meister aus Winterthur 28:32.

Er tritt nach dieser Saison zurück: Luca Mühlemann. Foto: Raphael Moser

Gegen Pfadi Winterthur vermochte der BSV in dieser Saison stets zu überzeugen. Von den zwei bisherigen Duellen konnten die Berner beide für sich entscheiden. Doch die makellose Bilanz gegen den Meister nahm gestern Abend ein Ende. Die Mannschaft von Martin Rubin verlor im ersten Meisterschaftsspiel dieses Kalenderjahres 28:32 – und die Niederlage hätte gut auch höher ausfallen können. Der BSV lag teilweise mit zehn Treffern zurück. Dass am Ende nur vier Tore fehlten zum Punktgewinn, ist einer starken Schlussphase zuzuschreiben, in der besonders Ante Kaleb herausstach. Der 28-Jährige erzielte innert einer Viertelstunde acht Treffer. In der Tabelle liegen die Berner auf Rang 4.

Neuigkeiten gab es jüngst von Luca Mühlemann: Der 32-jährige Kreisläufer tritt nach über zehn Spielzeiten in der höchsten Schweizer Handballliga per Ende Saison zurück. Mit Hannes Nyström hat der BSV bereits einen Ersatz gefunden. Der 26-Jährige wird im Sommer zu den Bernern stossen. Aktuell ist er in Norwegen engagiert.

spy

Fehler gefunden?Jetzt melden.