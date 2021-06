Uttigen-Heimberg – Die Au soll ihrem Namen wieder gerecht werden Mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen und ein besserer Hochwasserschutz: Der Kanton will die Aare auf rund zwei Kilometern Länge verbreitern. Marc Imboden

Kanalisiert und unnatürlich: Die Aare zwischen Heimberg und Uttigen. Foto: PD

Ein totes Gewässer ist die Aare zwischen der ARA-Brücke in Uetendorf und der Eisenbahnbrücke bei Uttigen nicht. Aber ein wertvoller Lebensraum ist sie auch nicht. Denn «im monotonen, kanalartigen Flussbett fehlt es an vielfältigen Lebensräumen für Pflanzen und Tiere. Fische finden kaum Schlupfwinkel und Laichplätze», heisst es auf der Website der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion.

Dass das nicht immer so war, verrät bereits der Name des rund zwei Kilometer langen Gebiets, durch das die Aare fliesst: Oberi und Underi Au. Eine Au ist eine Uferlandschaft von Fliessgewässern, in der sich der Fluss oder Bach seinen Weg selber sucht und die dadurch immer wieder überflutet wird.