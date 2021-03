Vor Schweizer Meisterschaften – Die Athleten sollen starten – um jeden Preis Die Leichtathletik-Vereinigung Langenthal feiert ihr 50-Jähriges und organisiert Ende Juni einen Grossanlass. Wenn nur Corona nicht wäre. Julian Perrenoud

Vereinspräsident Hansrudolf Wyss (links) und Markus Meyer, OK-Präsident der Schweizer Meisterschaften, blicken auf ein herausforderndes Jubiläumsjahr. Foto: Christian Pfander

Die Verantwortlichen der Leichtathletik-Vereinigung Langenthal, kurz LVL, schreiben sich gern auf die Fahne, dass sie einer jener Vereine sind, die in der Schweiz am meisten Wettkämpfe durchführen. Auf ihrem Programm stehen viele nationale und kantonale Meetings. Zehn bis zwölf Anlässe sind es, die so jedes Jahr im Langenthaler Stadion Hard stattfinden. Bei Sonne und Regen, bei Wind – und ja, selbst bei Corona.

Die LVL konnte 2020 praktisch alle geplanten Wettkämpfe organisieren und durchführen, einige mit Verspätung und Mehraufwand wegen des Contact-Tracing. Als Veranstalter profitierte der Verein auch von Covid-Krediten, so schrieb die Vereinigung in ihrer letzten Jahresrechnung keine roten Zahlen. Das sei jedoch gar nicht das primäre Ziel gewesen, sagt Vereinspräsident Hansrudolf Wyss. «Hauptsache, wir konnten den Athletinnen und Athleten ihre Startmöglichkeiten gewährleisten.»