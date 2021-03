Oberstufenzentrum in Langnau – Die Arbeitsgruppe gibt nach Es kommt Bewegung in die festgefahrene Diskussion um das künftige Schulmodell an der Oberstufe. Jetzt ist auch eine weniger integrative Variante denkbar. Susanne Graf

Gemeinderätin Renate Strahm (SP) lässt jetzt auch das Schulmodell 3b diskutieren. Foto: Franziska Rothenbühler

Was für ein Viertel der Sekundarschulen im Kanton Bern gut ist, könnte womöglich auch für die Gemeinde Langnau das Richtige sein: das Schulmodell 3b. Also jene Variante, in der die Real- und Sekundarschülerinnen und -schüler gemischt unterrichtet und nur in den Hauptfächern separiert werden. Jedenfalls will die Arbeitsgruppe, die das Oberstufenzentrum plant, jetzt auch diese Variante diskutieren lassen.

Das teilte die für das Ressort Bildung verantwortliche Gemeinderätin Renate Strahm (SP) dem Parlament mit. Bislang hatte sich die Arbeitsgruppe unter ihrer Leitung für ein Modell starkgemacht, bei dem alle Niveaus in sämtlichen Fächern gemeinsam unterrichtet werden.