Baustellen in Hindelbank – Die Arbeiter bleiben länger als geplant Seit Wochen wird in Hindelbank gebaut, am Bahnhof genauso wie im Dorf. Hier wie dort dauern die Arbeiten noch immer an. Auch wegen des regnerischen Sommers. Stefan Kammermann

Anfang Dezember ist das Gröbste überstanden. Am Bahnhof Hindelbank geht dann das erhöhte Perron an Gleis 1 in Betrieb. Foto: Christian Pfander





Eigentlich hatten die SBB die Bauarbeiten bereits im September beenden wollen. Am Bahnhof Hindelbank erhöht das Bahnunternehmen seit Anfang Jahr die Perrons auf eine Höhe von 55 Zentimetern. Damit können die Reisenden künftig stufenfrei in die Niederflurzüge einsteigen, das Behindertengleichstellungsgesetz ist erfüllt.

Doch nun sind die Bauleute noch bis mindestens Ende November am Werk. «Die Gründe sind erschwerte Bauverhältnisse», hält SBB-Sprecher Martin Meier auf Anfrage fest. So habe man kurzfristig die Perronlänge des Provisoriums an Gleis 2 verlängert. Damit müsse der definitive Bahnsteig in zwei Etappen gebaut werden. Auflagen des Bundesamtes für Verkehr (BAV) hätten zudem zu stärkeren Schotterhalterungen oder Perronentwässerungsanlagen geführt.